"Валіть додому": популярне європейське місто оголосило війну туристам

До південного іспанського міста Малаги, популярного місця на узбережжі Середземного моря, щороку з'їжджаються мільйони відпочивальників. Однак, цього року мешканці міста виступили проти туристів, оголосивши їм війну.

Іноземцям настійливо наказують "йти до біса, додому". Яка причина незадоволення серед населення – далі у матеріалі.

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Іспанське місто Малага оголосило війну туристам

Центр Малаги заліплений наклейками з висловами проти туристів. Гості міста можуть побачити на вулицях такі написи:

"тут був мій дім",

"це був центр міста",

"забирайтеся додому",

"смердючі туристи".

Ініціативу наліпок почав власник одного з барів у центі міста Дені Друнко. Йому відмовилися продовжити оренду будинку, де він прожив 10 років. Власник житла вирішив здавати його туристам на короткий термін.

До ініціативи приєдналися й інші місцеві жителі, адже центр міста став незручним для проживання – зараз там немає навіть господарчих магазинів. Майже у кожному будинку є квартири, які здають туристам. Крім того, свої офіси у місті відкрили 630 технологічних компаній з усього світу.

Що так приваблює туристів?

Малага – одне з найпопулярніших міст серед туристів. Адже узбережжя там – практично суцільна лінія облаштованих пляжів. Також місто цікаве стародавньою архітектурою. Приваблюють іноземців низькі ціни та клімат.

Лише у 2023 році узбережжя Коста-дель-Соль відвідали 14 мільйонів туристів. Останнім часом там стало багато й цифрових кочівників – 8 із 10 нових мешканців міста є іноземцями.



Малага влаштувала війну туристам / Фото Unsplash

Це призвело до того, що сюди потягнулися тисячі іноземних віддалених працівників та цифрових кочівників, залучених приємною робочою атмосферою та теплим кліматом.

Проте, мешканці Малаги вважають, що з них вистачить, вважаючи, що їх витісняють та відчужують від рідного міста.

Нагадаємо, раніше Закордон 24 писав про крихітний рукотворний острів Санта-Крус-дель-Іслоте, який вважається найбільш густонаселеним у світі. Там на території трохи більше гектара живе понад 1 200 осіб.