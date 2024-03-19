Иностранцам настоятельно приказывают "идти к черту домой". Какова причина недовольства среди населения – далее в материале!

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Испанский город Малага объявил войну туристам

Центр Малаги залеплен наклейками с высказываниями против туристов. Гости города могут увидеть на улицах такие надписи:

"здесь был мой дом",

"это был центр города",

"убирайтесь домой",

"вонючие туристы".

Инициативу наклеек начал владелец одного из баров в центе города Дени Друнко. Ему отказались продлить аренду дома, где он прожил 10 лет. Владелец жилья решил сдавать его туристам на короткий срок.

К инициативе присоединились и другие местные жители, ведь центр города стал неудобен для проживания – сейчас там нет даже хозяйственных магазинов. Почти в каждом доме есть квартиры, которые сдают туристам. Кроме того, свои офисы в городе открыли 630 технологических компаний со всего мира.

Что так привлекает туристов?

Малага – один из самых популярных городов среди туристов. Ведь побережье там – практически сплошная линия обустроенных пляжей. Также город интересен древней архитектурой. Привлекают иностранцев низкие цены и климат.

Только в 2023 году побережье Коста-дель-Соль посетили 14 миллионов туристов. В последнее время там стало много и цифровых кочевников – 8 из 10 новых жителей города являются иностранцами.

Малага устроила войну туристам / Фото Unsplash

Это привело к тому, что сюда потянулись тысячи иностранных удаленных работников и цифровых кочевников, привлеченных приятной рабочей атмосферой и теплым климатом.

Однако, жители Малаги считают, что с них хватит, считая, что их вытесняют и отчуждают от родного города.

Напомним, ранее Закордон 24 писал о крошечном рукотворном острове Санта-Крус-дель-Ислоте, который считается самым густонаселенным в мире. Там на территории чуть больше гектара живет более 1 200 человек.