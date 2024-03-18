Цієї весни експерти з туризму рекомендують мандрівникам звернути увагу на Брюссель. Це "позолочене" місто – не менш прекрасне, однак набагато вільніше від туристів, ніж Париж. Закордон 24 розповідає, що варто побачити у Брюсселі.

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Чому варто відвідати Брюссель

Щороку бельгійську столицю відвідує понад 3 мільйони мандрівників. Це – у десятки разів менше відвідувачів, ніж приймає Париж (п'яте місто – у топі найвідвідуваніших у світі).

Однак експерти з туризму зауважують, що Брюссель – одна з головних прикрас старої Європи. За свою понад тисячолітню історію місто поєднало різні культури та зберегло свій неповторний шарм.

Люди, які відвідали Брюссель, зауважують, що до міста хочеться повертатися знов і знову. Місто має безліч секретів й поступово розкриває їх допитливим мандрівникам.

"Візитівкою" Брюсселя є площа Гран-Плас. Кожна будівля – справжній витвір архітектурного мистецтва – має своє ім'я. Зокрема, там можна зустріти "Лисицю" та "Зірку".



"Позолочений Брюссель" / Unsplash

Також всі дороги туристів ведуть до Королівського палацу. До речі, його можна відвідати безплатно (якщо не потрапите на час офіційного прийому, коли двері – зачинені).



Щороку місто приймає понад 3 мільйони туристів / Unsplash

Окрім того, одним з символів Брюсселя є Ратуша. Відвідати її також можна вільно (виняток – час, коли проходять засідання міської ради).

На знайомство з Брюсселем рекомендують виділити щонайменше 2 – 3 дні. І нагадуємо, що must have – спробувати бельгійський шоколад.