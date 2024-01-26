Літня спека в січні: в Іспанії зафіксували аномальне потепління до майже 30 градусів

25 січня в Іспанії було дуже спекотно. Максимальна зафіксована температура сягнула майже +30°C. І це посеред зими.

Напередодні у багатьох частинах Іспанії температура повітря перевищила +20°C. Але були й особливо спекотні міста. З чим пов'язана аномальна спека посеред зими – читайте далі.

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30 градусів взимку

На майже 400 метеорологічних станціях в Іспанії температура досягла або перевищила +20°C. До таких високих температур призвела маса гарячого повітря.

Але у Валенсії в цей січневий день було, наче влітку. Зокрема, температура тут піднялася до +29,5°C. Спекотно було в Мурсії (+28,5°C) й поблизу Малаги (+27,8°C). Зазвичай такі температури спостерігаються в регіоні десь в червні.

Нічні температури також були вищими за норму. Тепло було навіть у горах. У Пуерто-де-Навасеррада, невеликому гірськолижному курорті на висоті 1 900 метрів над рівнем моря, ртутний стовпчик не опускався нижче +10°C.

Посуха і гаряче повітря з моря

За словами дослідника з Університету Валенсії Девіда Корелла, аномальну зимову спеку спричинив потужний антициклон над Середземним морем.

Поки що немає досліджень, які б оцінювали довгострокову тенденцію таких подій, але очевидно, що ми поставатимемо перед подібними аномальними ситуаціями все частіше й частіше,

– сказав він агенції AFP.

Зимова спека накрила Іспанію на тлі тривалої посухи, яка вразила більшу частину країни, особливо Каталонію на північному сході та Андалусію на південному заході.

Іспанія страждає від глобального потепління сильніше за інших

Останній звіт Greenpeace показав, що Іспанія вже відчуває серйозні наслідки зміни клімату. На кожен градус глобального потепління клімат країни нагрівається на 1,5°C. І навіть зниження викидів не може це виправити.

В Іспанії температура зростає у півтора раза швидше, ніж в інших країнах. За прогнозами, у найближчі 20 років вона підніметься на 2 градуси, а до кінця XXI століття – на 4. Середземне море також нагрівається. Очікується, що до 2100 року температура поверхні підвищиться на 1,8 – 3,6 градуса.