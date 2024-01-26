Накануне во многих частях Испании температура воздуха превысила +20°C. Но были и особо жаркие города. С чем связана аномальная жара посреди зимы – читайте дальше.

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30 градусов зимой

На почти 400 метеорологических станциях в Испании температура достигла или превысила +20°C. К таким высоким температурам привела масса горячего воздуха.

Но в Валенсии в этот январский день было, как летом. В частности, температура здесь поднялась до +29,5°C. Жарко было в Мурсии (+28,5°C) и около Малаги (+27,8°C). Обычно такие температуры наблюдаются в регионе где-то в июне.

Ночные температуры также были выше нормы. Тепло было даже в горах. В Пуэрто-де-Навасеррада, небольшом горнолыжном курорте на высоте 1 900 метров над уровнем моря, ртутный столбик не опускался ниже +10°C.

Засуха и горячий воздух с моря

По словам исследователя из Университета Валенсии Дэвида Корелла, аномальную зимнюю жару вызвал мощный антициклон над Средиземным морем.

Пока нет исследований, которые бы оценивали долгосрочную тенденцию таких событий, но очевидно, что мы будем сталкиваться с подобными аномальными ситуациями все чаще и чаще,

– сказал он агентству AFP.

Зимняя жара накрыла Испанию на фоне длительной засухи, которая поразила большую часть страны, особенно Каталонию на северо-востоке и Андалусию на юго-западе.

Испания страдает от глобального потепления сильнее других

Последний отчет Greenpeace показал, что Испания уже испытывает серьезные последствия изменения климата. На каждый градус глобального потепления климат страны нагревается на 1,5°C. И даже снижение выбросов не может это исправить.

В Испании температура растет в полтора раза быстрее, чем в других странах. По прогнозам, в ближайшие 20 лет она поднимется на 2 градуса, а к концу XXI века – на 4. Средиземное море также нагревается. Ожидается, что к 2100 году температура его поверхности повысится на 1,8 – 3,6 градуса.