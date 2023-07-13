Іспанія сильніше за інші країни страждає від глобального потепління

За даними звіту, Іспанія найсильніше у світі страждає від глобального потепління. І навіть зниження викидів не може виправити.

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Температура в Іспанії зростає у півтора раза швидше, ніж в інших країнах. За прогнозами, у найближчі 20 років вона підніметься на 2 градуси, а до кінця XXI століття – на 4. Це вдвічі вище за показники, на які орієнтуються вчені.

Середземне море також нагрівається. Очікується, що до 2100 року температура поверхні підвищиться на 1,8 – 3,6 градуси.

Прогнози показують, що якщо Іспанія не скоротить суттєво викиди, які спричиняють глобальне потепління, країна стане гарячішою, сухішою, посушливішою та легкозаймистою,

— каже Марія Хосе Кабальєро, керівник відділу швидкого реагування Грінпіс Іспанії.

Тобто, буде більше повеней і пожеж високої інтенсивності, а також наслідків підвищення рівня моря. Дані у звіті показують нагальність скорочення викидів і подолання кліматичної кризи шляхом прийняття амбітних заходів, які повинні взяти на себе зобов'язання всі політичні партії».

2015-го ЄС та інші країни підписали Паризьку угоду, в якій затвердили план скорочення викидів парникових газів. За ним, до 2050-го рівень останніх має знизитися настільки, щоб вони могли повністю поглинатися природою.

Як зміна клімату впливає на людей в Іспанії?

Екстремальні температури вже впливають на людей в Іспанії. У 2022 році, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, тепловий стрес спричинив понад 4 000 смертей у країні.

Іспанія сильніше за інші країни страждає від глобального потепління / Фото UnSplash

Оскільки зміна клімату приносить більше теплових хвиль і надзвичайно спекотних і вологих днів, ризик смерті від гіпертермії також значно зросте. Показники смертності вищі під час хвиль спеки, які тривають понад два дні, і особливо загрожують уразливі групи, такі як немовлята та люди похилого віку.

Якщо Європа досягне потепління на 3 градуси, кількість людей із високим ризиком смерті від спекотної погоди зросте втричі порівняно з обмеженням у Паризькій угоді в 1,5 градуса.

Це теж не тільки здоров'я. Високі температури унеможливлюють роботу в найспекотнішу пору дня.