Українці відтепер можуть отримати паспортні послуги в Іспанії: відкрито новий сервіс

Українці, які перебувають в іспанській Валенсії, відтепер зможуть оформити паспортні документи у новому підрозділі Паспортного сервісу. Дізнайтеся детальніше про графік роботи та місцеперебування нового пункту.

Читайте також У Берліні продовжили роботу центру для переселенців: з чим пов'язане таке рішення

Для покращення умов життя наших громадян Державна міграційна служба України у співпраці з МВС розширює географію надання послуг ДП "Документ". В Валенсії в тестовому режимі розпочинають свою роботу спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортного сервісу",

– йдеться у повідомленні.

Програмні мобільно-технічні комплекси розташовані за адресою: територія Estación del Nord, станція метро Xàtiva, Valencia, 46007.

На період роботи в тестовому режимі обслуговування відвідувачів здійснюватиметься з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 за "живою" чергою. Очікується, що електронна черга запрацює найближчим часом.

Які послуги українці можуть отримати в "Паспортному сервісі" у Валенсії?

Завдяки сервісу українці зможуть оформити необхідні паспортні документи, що дасть можливість отримати фінансову та гуманітарну допомогу, навчатися у місцевих навчальних закладах і безперешкодно перетинати кордони інших країн. Зокрема:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (зокрема замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Також згодом буде доступна і послуга з обміну водійського посвідчення, про запуск якої буде повідомлено додатково.

У яких ще містах і країнах функціонують підрозділи ДП "Документ"

Окрім Іспанії підрозділи "Паспортного сервісу" вже доступні у:

чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ і Вроцлав),

Туреччині (Стамбул),

Словаччині (Братислава),

Чехії (Прага),

двох містах Німеччини (Кельн і Берлін).

Зверніть увагу! Після початку повномасштабної війни в Україні за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців понад 170 тисяч українських біженців знайшли свій тимчасовий захист на території Іспанії.