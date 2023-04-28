В Испании заработал украинский "Паспортный сервис"
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Для улучшения условий жизни наших граждан Государственная миграционная служба Украины по сотрудничеству с МВД расширяет географию предоставления услуг ГП "Документ". В Валенсии в тестовом режиме приступают к работе специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортного сервиса",
– говорится в сообщении.
Программные мобильно-технические комплексы расположены по адресу: территория Estación del Nord, станция метро Xàtiva, Valencia, 46007.
На период работы в тестовом режиме обслуживание посетителей будет осуществляться с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 за "живой" очередью. Ожидается, что электронная очередь заработает в ближайшее время.
Какие услуги украинцы могут получить в Паспортном сервисе в Валенсии?
Благодаря сервису украинцы смогут оформить необходимые паспортные документы, что позволит получить финансовую и гуманитарную помощь, учиться в местных учебных заведениях и беспрепятственно пересекать границы других стран. В частности:
- оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
- обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.
Также впоследствии будет доступна и услуга по обмену водительского удостоверения, о запуске которой будет сообщено дополнительно.
В каких городах и странах функционируют подразделения ГП "Документ"
Кроме Испании подразделения "Паспортного сервиса" уже доступны в:
- четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав),
- Турции (Стамбул),
- Словакии (Братислава),
- Чехии (Прага),
- двух городах Германии (Кельн и Берлин).