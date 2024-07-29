Знову ця спека: ще в одній країні попередили про "реальний ризик" для туризму

Надзвичайна кліматична ситуація становить "реальний ризик" для традиційної моделі масового туризму в Іспанії. Підвищення температури та часті хвилі спеки вражають найпопулярніші прибережні напрямки країни.

У нещодавній заяві Ектор Теджеро, голова Департаменту охорони здоров'я та зміни клімату Міністерства охорони здоров'я Іспанії, повідомив, що з посольством Британії розпочато обговорення заходів щодо навчання "вразливих" туристів, як справлятися з екстремальною спекою. Річ у тім, що фізичні наслідки кліматичної надзвичайної ситуації стають все більш очевидними.

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В Іспанії попередили про "реальний ризик" для туризму

У відповідь на запитання про потенційний вплив кліматичної надзвичайної ситуації на туризм в Іспанії, Теджеро визнав реальний ризик зникнення певних регіонів. Він підкреслив, що популярні туристичні напрямки Іспанії, відомі як Соль-і-Плайя, є особливо вразливими до наслідків зміни клімату.

Я б сказав, що туризм є одним із багатьох секторів, яким загрожує зміна клімату,

— сказав Теджеро.

Тому він наголосив на нагальній потребі країни розв'язати проблеми туристичного сектору, запропонувавши скоротити його та вжити заходів для боротьби з зростальними наслідками зміни клімату. Він також зазначив, що Іспанія має прикру особливість бути найбільш вразливою до зміни клімату країною ЄС, і ця ситуація навряд чи покращиться в найближчому майбутньому.

Такі події можуть повністю змінити туризм в Іспанії

протестувальники на Канарських островах скаржаться, що присутність великої кількості туристів загострює дефіцит води, тоді як активісти на Балеарських островах домагаються обмеження кількості автомобілів, що прибувають на острів на поромі.

У звіті, опублікованому іспанським урядом 8 років тому, прогнозувалося, що зміна клімату може мати значний вплив на туристичний сектор Іспанії. У звіті висвітлювалися такі потенційні наслідки, як ерозія пляжів, затоплення транспортної системи, нестача води в пікові сезони та закриття гірськолижних курортів.

В Іспанії попередили про "реальний ризик" для індустрії масового туризму через спеку / Фото Unsplash

Теджеро наголосив на важливості дотримання урядового гасла, пов'язаного зі спекою: "Захищайтеся, пийте воду, освіжайтеся", а також закликав відвідувачів прислухатися до порад місцевих жителів, які розуміють, наскільки важливо уникати сонця в період з полудня до 16:00.

Кілька смертельних випадків теплового удару, які ми мали торік, сталися серед туристів, віком понад 50 або 60 років, які вирушили в похід у розпал літа і отримали тепловий удар,

– сказав він.

Нещодавні події у Південній Європі продемонстрували ризики, пов'язані з тим, що регіони борються зі стрімким зростанням температури. Трагедія сталася в червні, коли кілька іноземних туристів, включаючи британського телеведучого Майкла Мослі, загинули через незвично високу температуру в Греції.