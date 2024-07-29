У нещодавній заяві Ектор Теджеро, голова Департаменту охорони здоров'я та зміни клімату Міністерства охорони здоров'я Іспанії, повідомив, що з посольством Британії розпочато обговорення заходів щодо навчання "вразливих" туристів, як справлятися з екстремальною спекою. Річ у тім, що фізичні наслідки кліматичної надзвичайної ситуації стають все більш очевидними.

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В Іспанії попередили про "реальний ризик" для туризму

У відповідь на запитання про потенційний вплив кліматичної надзвичайної ситуації на туризм в Іспанії, Теджеро визнав реальний ризик зникнення певних регіонів. Він підкреслив, що популярні туристичні напрямки Іспанії, відомі як Соль-і-Плайя, є особливо вразливими до наслідків зміни клімату.

Я б сказав, що туризм є одним із багатьох секторів, яким загрожує зміна клімату,

— сказав Теджеро.

Тому він наголосив на нагальній потребі країни розв'язати проблеми туристичного сектору, запропонувавши скоротити його та вжити заходів для боротьби з зростальними наслідками зміни клімату. Він також зазначив, що Іспанія має прикру особливість бути найбільш вразливою до зміни клімату країною ЄС, і ця ситуація навряд чи покращиться в найближчому майбутньому.

До слова, протестувальники на Канарських островах скаржаться, що присутність великої кількості туристів загострює дефіцит води, тоді як активісти на Балеарських островах домагаються обмеження кількості автомобілів, що прибувають на острів на поромі.

Такі події можуть повністю змінити туризм в Іспанії

У звіті, опублікованому іспанським урядом 8 років тому, прогнозувалося, що зміна клімату може мати значний вплив на туристичний сектор Іспанії. У звіті висвітлювалися такі потенційні наслідки, як ерозія пляжів, затоплення транспортної системи, нестача води в пікові сезони та закриття гірськолижних курортів.

В Іспанії попередили про "реальний ризик" для індустрії масового туризму через спеку / Фото Unsplash

Теджеро наголосив на важливості дотримання урядового гасла, пов'язаного зі спекою: "Захищайтеся, пийте воду, освіжайтеся", а також закликав відвідувачів прислухатися до порад місцевих жителів, які розуміють, наскільки важливо уникати сонця в період з полудня до 16:00.

Кілька смертельних випадків теплового удару, які ми мали торік, сталися серед туристів, віком понад 50 або 60 років, які вирушили в похід у розпал літа і отримали тепловий удар,

– сказав він.

Нещодавні події у Південній Європі продемонстрували ризики, пов'язані з тим, що регіони борються зі стрімким зростанням температури. Трагедія сталася в червні, коли кілька іноземних туристів, включаючи британського телеведучого Майкла Мослі, загинули через незвично високу температуру в Греції.