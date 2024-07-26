Мандрівників, які цього тижня прямують до Іспанії, Португалії та Марокко, просять підготуватися до спеки з максимумами до +46°C. Температура ртутного стовпчика вже досягла +44°C у південній і східній частинах континенту.

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Людей просять не виходити на вулицю, щоб уникнути надмірної спеки в Туреччині, Греції та Італії, яку надихає маса гарячого повітря з пустелі Сахара в Північній Африці.

Цього літа в Іспанії вже фіксували екстремальні температури, тому влада випустила попередження про здоров'я та попередила про високий ризик лісових пожеж.

У Португалії спека тримається вище +37°C, а сильний вітер сприяє поширенню вогню. Натомість в Італії температура нарешті впала на кілька градусів до +38°C, але прогноз погоди каже, що спека триватиме.

Через погоду Греція "горить" / Фото Shutterstock

Водночас Греція переживає найсильнішу загрозу лісових пожеж за два десятиліття, причому рівень деяких водосховищ досяг найнижчого рівня за 10 років. До слова, на тлі таких температур, Акрополь – найбільшу культурну пам'ятку Греції – змушені закривати з полудня на 5 годин через спеку.

Захистіть себе, зволожуйте себе, освіжіться та подбайте про вразливіших людей,

– звертається до жителів та туристів влада.

Людям, особливо похилого віку, дітям і вагітним жінкам, пропонують залишатися вдома з 10:00 до 16:00. Попередження діятиме, поки спека триматиметься вище сезонної норми.