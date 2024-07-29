В недавнем заявлении Эктор Теджеро, глава Департамента здравоохранения и изменения климата Министерства здравоохранения Испании, сообщил, что с посольством Великобритании начато обсуждение мероприятий по обучению "уязвимых" туристов, как справляться с экстремальной жарой. Дело в том, что физические последствия климатической чрезвычайной ситуации становятся все более очевидными.

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В Испании предупредили о "реальном риске" для туризма

В ответ на вопрос о потенциальном влиянии климатической чрезвычайной ситуации на туризм в Испании, Теджеро признал реальный риск исчезновения определенных регионов. Он подчеркнул, что популярные туристические направления Испании, известные как Соль-и-Плайя, являются особенно уязвимыми к последствиям изменения климата.

Я бы сказал, что туризм является одним из многих секторов, которым угрожает изменение климата,

- сказал Теджеро.

Поэтому он отметил насущную необходимость страны решить проблемы туристического сектора, предложив сократить его и принять меры для борьбы с растущими последствиями изменения климата. Он также отметил, что Испания имеет досадную особенность быть наиболее уязвимой к изменению климата страной ЕС, и эта ситуация вряд ли улучшится в ближайшем будущем.

К слову, протестующие на Канарских островах жалуются, что присутствие большого количества туристов обостряет дефицит воды, тогда как активисты на Балеарских островах добиваются ограничения количества автомобилей, прибывающих на остров на пароме.

Такие события могут полностью изменить туризм в Испании

В отчете, опубликованном испанским правительством 8 лет назад, прогнозировалось, что изменение климата может оказать значительное влияние на туристический сектор Испании. В отчете освещались такие потенциальные последствия, как эрозия пляжей, затопление транспортной системы, нехватка воды в пиковые сезоны и закрытие горнолыжных курортов.

В Испании предупредили о "реальном риске" для индустрии массового туризма из-за жары / Фото Unsplash

Теджеро подчеркнул важность соблюдения правительственного лозунга, связанного с жарой: "Защищайтесь, пейте воду, освежайтесь", а также призвал посетителей прислушиваться к советам местных жителей, которые понимают, насколько важно избегать солнца в период с полудня до 16:00.

Несколько смертельных случаев теплового удара, что мы имели в прошлом году, произошли среди туристов, в возрасте более 50 или 60 лет, которые отправились в поход в разгар лета и получили тепловой удар,

– сказал он.

Недавние события в Южной Европе продемонстрировали риски, связанные с тем, что регионы борются со стремительным ростом температуры. Трагедия произошла в июне, когда несколько иностранных туристов, включая британского телеведущего Майкла Мосли, погибли из-за необычно высокой температуры в Греции.