Ще одна країна ЄС хоче заборонити авіарейси на короткі відстані

Іспанська влада розглядає заборону на короткі внутрішні рейси, пропонуючи замінити їх швидкісними поїздами. Цей захід розглядається з метою ефективного скорочення викидів парникових газів.

Це може стати програмою нової урядової коаліції, що зараз формується. Ідея схожа на програму, що раніше стартувала у Франції, і передбачає скасування внутрішніх рейсів, де є альтернатива залізницею із тривалістю поїздки менш як 2,5 години.

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В Іспанії хочуть заборонити авіарейси на короткі відстані

Під удар такого рішення зокрема можуть потрапити авіарейси з Барселони, Валенсії, Аліканте та Севільї до Мадрида.

Іспанський залізничний оператор Renfe оголосив про готовність задовольнити сплеск попиту на пасажирські перевезення. Забезпечуючи достатню кількість високошвидкісних поїздів, Renfe готовий забезпечити безперебійне подорож між Мадридом і вищезгаданими великими міськими центрами.

Експерти та представники транспортних компаній скептично оцінюють доцільність запропонованої реалізації цієї ідеї. Згідно з нещодавнім звітом, внутрішні рейси в Іспанії спричиняють менш як 1% викидів CO2 в країні.

Крім того, авіарейси, що сполучають столицю Іспанії з іншими значними містами, додали значну суму в 329 мільйонів євро до ВВП країни в попередньому році.

зусиллями екоактивістів в Європі панує думка, що авіаперельоти на короткі дистанції є екологічним "злочином". Стверджується, що на дистанції у кілька сотень кілометрів краще пересуватися залізницею.

На дистанції у кілька сотень кілометрів краще пересуватися залізницею, а не літаком / Фото UnSplash

В Іспанії заборонили туристам обійматися з деревами

Мерія іспанського міста Кабесон-де-ла-Саль на півночі країни заборонила туристам обійматися з деревами у місцевому секвойному лісі. Все для того, щоб зберегти їх.

В останні роки дерева сильно постраждали від натиску туристів, які псують кору, обіймаючи стовбури та топчуть коріння. Тому місцева влада прийшла до такого здавалося б дивного рішення, але насправді вкрай необхідного. Мерія розробила план, і перший етап уже реалізують. Під час другого у лісі збираються створити стежки, які будуть розташовані так, щоб туристи не могли пройти ближче до дерев.