В останні роки дерева сильно постраждали від натиску туристів, які псують кору, обіймаючи стовбури та топчуть коріння. Тому місцева влада прийшла до такого здавалося б дивного рішення, але насправді вкрай необхідного.

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В Іспанії заборонили обіймати дерева у секвойному лісі

Ліс площею приблизно 2,5 гектара був створений штучно (у природних умовах секвоя росте лише в Північній Америці) у 1940-х роках і налічує близько 840 секв. Спочатку дерева збиралися пустити на деревину, але у 2003 ліс був оголошений пам'яткою природи.

Сьогодні його відвідують близько 200 тисяч туристів на рік.

Секвоя у лісі іспанського міста Кабесон-де-ла-Саль / Фото CERDIO

Люди, які приїжджають обійнятися з деревами, руйнують кору та топчуть коріння. Щоб позбавитися цього, місцева мерія розробила план. Перший етап уже реалізують.

Під час другого у лісі збираються створити стежки, які будуть розташовані так, щоб туристи не могли пройти ближче до дерев.

У лісі в Кабесон-де-ла-Саль заборонили туристам обійматися з деревами / Фото CERDIO

Також розглядається питання про стягнення плати за вхід до лісу. Ці кошти хочуть витратити на додаткову охорону.

Вхід в культову мечеть у Стамбулі стане платним

Турецька влада збирається зробити відвідування Айя-Софії для туристів платним. Нові правила вже затвердили. Вони почнуть діяти з 15 січня 2024 року.

Рішення виправдовують "рекомендаціями ЮНЕСКО щодо збереження пам'ятника". Через велику кількість відвідувачів собор Святої Софії постійно переповнений і повільно руйнується.

Влада сподівається, що плата за вхід зменшить скупчення людей. Гроші додатково підуть на фінансування технічного обслуговування та ремонту.