Это может стать программой новой правительственной коалиции, которая сейчас формируется. Идея похожа на программу, что ранее стартовала во Франции, и предусматривает отмену внутренних рейсов, где есть альтернатива по железной дороге с продолжительностью поездки менее 2,5 часа.

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В Испании хотят запретить авиарейсы на короткие расстояния

Под удар такого решения в частности могут попасть авиарейсы из Барселоны, Валенсии, Аликанте и Севильи в Мадрид.

Испанский железнодорожный оператор Renfe объявил о готовности удовлетворить всплеск спроса на пассажирские перевозки. Обеспечивая достаточно высокоскоростных поездов, Renfe готов обеспечить бесперебойное путешествие между Мадридом и вышеупомянутыми крупными городскими центрами.

Эксперты и представители транспортных компаний скептически оценивают целесообразность предложенной реализации этой идеи. Согласно недавнему отчету, внутренние рейсы в Испании вызывают менее 1% выбросов CO2 в стране.

Кроме того, авиарейсы, соединяющие столицу Испании с другими крупными городами, добавили значительную сумму в 329 миллионов евро в ВВП страны в предыдущем году.

Заметьте: усилиями эко-активистов в Европе царит мнение, что авиаперелеты на короткие дистанции являются экологическим "преступлением". Утверждается, что на дистанции в несколько сотен километров лучше передвигаться по железной дороге.