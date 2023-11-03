Це може стати програмою нової урядової коаліції, що зараз формується. Ідея схожа на програму, що раніше стартувала у Франції, і передбачає скасування внутрішніх рейсів, де є альтернатива залізницею із тривалістю поїздки менш як 2,5 години.

Читайте також Українська авіакомпанія виконуватиме більше рейсів із Польщі: куди можна полетіти

В Іспанії хочуть заборонити авіарейси на короткі відстані

Під удар такого рішення зокрема можуть потрапити авіарейси з Барселони, Валенсії, Аліканте та Севільї до Мадрида.

Іспанський залізничний оператор Renfe оголосив про готовність задовольнити сплеск попиту на пасажирські перевезення. Забезпечуючи достатню кількість високошвидкісних поїздів, Renfe готовий забезпечити безперебійне подорож між Мадридом і вищезгаданими великими міськими центрами.

Експерти та представники транспортних компаній скептично оцінюють доцільність запропонованої реалізації цієї ідеї. Згідно з нещодавнім звітом, внутрішні рейси в Іспанії спричиняють менш як 1% викидів CO2 в країні.

Крім того, авіарейси, що сполучають столицю Іспанії з іншими значними містами, додали значну суму в 329 мільйонів євро до ВВП країни в попередньому році.

Зауважте: зусиллями екоактивістів в Європі панує думка, що авіаперельоти на короткі дистанції є екологічним "злочином". Стверджується, що на дистанції у кілька сотень кілометрів краще пересуватися залізницею.