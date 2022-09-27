В Іспанії назвали умови, за яких видаватимуть візи громадянам росії

Іспанська влада вважає, що у росіян має бути можливість отримувати візи до Європи. Тож країна продовжуватиме впускати окремі категорії громадян росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Мануель Альбарес. Очільник МЗС додав, що візи зможуть отримати росіяни, які поділяють європейські цінності.

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Влада Іспанії назвала категорії росіян, яким видаватимуть візи

Так, Мануель Альбарес висловив думку, що в сучасних реаліях у росіян повинна залишатися можливість отримувати візи для в'їзду до Іспанії. Тому влада країни вирішила не закривати повністю видачу віз.

Ті, хто розмовляють нашою мовою, ті, хто прагне до нас, і всі ті, хто поділяють наші цінності, повинні мати місце серед нас,

– сказав глава МЗС Іспанії.

За його словами, йдеться про тих, хто засуджує війну в Україні, про правозахисників та журналістів.

При цьому Альбарес підкреслив, що потрібно враховувати питання безпеки, а тому Іспанія має право знати, хто в'їжджає на її територію. Відтак, заяви на отримання віз для громадян росії розглядатимуться на індивідуальній основі.