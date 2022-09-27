Об этом заявил министр иностранных дел Испании Мануэль Альбарес. Глава МИД добавил, что визы смогут получить россияне, разделяющие европейские ценности.

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Власти Испании назвали категории россиян, которым будут выдавать визы

Мануэль Альбарес выразил мнение, что в современных реалиях у россиян должна оставаться возможность получать визы для въезда в Испанию. Поэтому власти страны решили не закрывать полностью выдачу виз.

Говорящие на нашем языке, стремящиеся к нам и все разделяющие наши ценности должны иметь место среди нас,

– сказал глава МИД Испании.

По его словам, речь идет о тех, кто осуждает войну в Украине, о правозащитниках и журналистах.