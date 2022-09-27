Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Мануель Альбарес. Очільник МЗС додав, що візи зможуть отримати росіяни, які поділяють європейські цінності.

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Влада Іспанії назвала категорії росіян, яким видаватимуть візи

Так, Мануель Альбарес висловив думку, що в сучасних реаліях у росіян повинна залишатися можливість отримувати візи для в'їзду до Іспанії. Тому влада країни вирішила не закривати повністю видачу віз.

Ті, хто розмовляють нашою мовою, ті, хто прагне до нас, і всі ті, хто поділяють наші цінності, повинні мати місце серед нас,

– сказав глава МЗС Іспанії.

За його словами, йдеться про тих, хто засуджує війну в Україні, про правозахисників та журналістів.

При цьому Альбарес підкреслив, що потрібно враховувати питання безпеки, а тому Іспанія має право знати, хто в'їжджає на її територію. Відтак, заяви на отримання віз для громадян росії розглядатимуться на індивідуальній основі.