Іспанія страждає від глобального потепління сильніше, ніж інші країни

Новий звіт Greenpeace показує, що Іспанія вже відчуває серйозні наслідки зміни клімату. На кожен градус глобального потепління клімат країни нагрівається на 1,5 градуса за Цельсієм.

Іспанія сильніше за інші країни страждає від глобального потепління

За даними звіту, Іспанія найсильніше у світі страждає від глобального потепління. І навіть зниження викидів не може виправити.

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Температура в Іспанії зростає у півтора раза швидше, ніж в інших країнах. За прогнозами, у найближчі 20 років вона підніметься на 2 градуси, а до кінця XXI століття – на 4. Це вдвічі вище за показники, на які орієнтуються вчені.

Середземне море також нагрівається. Очікується, що до 2100 року температура поверхні підвищиться на 1,8 – 3,6 градуси.

Прогнози показують, що якщо Іспанія не скоротить суттєво викиди, які спричиняють глобальне потепління, країна стане гарячішою, сухішою, посушливішою та легкозаймистою,

— каже Марія Хосе Кабальєро, керівник відділу швидкого реагування Грінпіс Іспанії.

Тобто, буде більше повеней і пожеж високої інтенсивності, а також наслідків підвищення рівня моря. Дані у звіті показують нагальність скорочення викидів і подолання кліматичної кризи шляхом прийняття амбітних заходів, які повинні взяти на себе зобов'язання всі політичні партії».

2015-го ЄС та інші країни підписали Паризьку угоду, в якій затвердили план скорочення викидів парникових газів. За ним, до 2050-го рівень останніх має знизитися настільки, щоб вони могли повністю поглинатися природою.

Як зміна клімату впливає на людей в Іспанії?

Екстремальні температури вже впливають на людей в Іспанії. У 2022 році, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, тепловий стрес спричинив понад 4 000 смертей у країні.

Іспанія сильніше за інші країни страждає від глобального потепління / Фото UnSplash

Оскільки зміна клімату приносить більше теплових хвиль і надзвичайно спекотних і вологих днів, ризик смерті від гіпертермії також значно зросте. Показники смертності вищі під час хвиль спеки, які тривають понад два дні, і особливо загрожують уразливі групи, такі як немовлята та люди похилого віку.

Якщо Європа досягне потепління на 3 градуси, кількість людей із високим ризиком смерті від спекотної погоди зросте втричі порівняно з обмеженням у Паризькій угоді в 1,5 градуса.

Це теж не тільки здоров'я. Високі температури унеможливлюють роботу в найспекотнішу пору дня.