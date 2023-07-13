Испания сильнее других стран страдает глобальным потеплением

По данным отчета, Испания сильнее всего в мире страдает глобальным потеплением. И даже понижение выбросов не может исправить.

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Температура в Испании растет в полтора раза быстрее, чем в других странах. По прогнозам, в ближайшие 20 лет она поднимется на 2 градуса, а к концу XXI века – на 4. Это вдвое выше показателей, на которые ориентируются ученые.

Средиземное море тоже нагревается. Ожидается, что к 2100 году температура поверхности повысится на 1,8 – 3,6 градуса.

Прогнозы показывают, что если Испания не сократит существенно выбросы, которые приводят к глобальному потеплению, страна станет горячей, сухой, засушливой и легковоспламеняющейся.

– говорит Мария Хосе Кабальеро, руководитель отдела быстрого реагирования Гринпис Испании.

То есть будет больше наводнений и пожаров высокой интенсивности, а также последствий повышения уровня моря. Данные в отчете показывают необходимость сокращения выбросов и преодоления климатического кризиса путем принятия амбициозных мер, которые должны принять на себя обязательства все политические партии».

В 2015 году ЕС и другие страны подписали Парижское соглашение, в котором утвердили план сокращения выбросов парниковых газов. По ним, к 2050-му, уровень последних должен снизиться настолько, чтобы они могли полностью поглощаться природой.

Как изменение климата оказывает влияние на людей в Испании?

Экстремальные температуры уже влияют на людей в Испании. В 2022 году, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, тепловой стресс вызвал более 4 000 смертей в стране.

Испания сильнее других стран страдает глобальным потеплением / Фото UnSplash

Поскольку изменение климата приносит больше тепловых волн и чрезвычайно жарких и влажных дней, риск смерти гипертермии также значительно возрастет. Показатели смертности выше во время волн жары, которые продолжаются более двух дней, и особенно угрожают уязвимые группы, такие как младенцы и пожилые люди.

Если Европа достигнет потепления на 3 градуса, количество людей с высоким риском смерти от жаркой погоды вырастет в три раза по сравнению с ограничением в Парижском соглашении в 1,5 градуса.

Это тоже не только здоровье. Высокие температуры делают невозможным работу в самое жаркое время дня.