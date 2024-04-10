Іспанія скасовує "золоті візи": що це означає

Іспанський уряд вирішив закрити програму із "золотими візами". Вона надає права на проживання іноземцям, які роблять великі інвестиції в нерухомість в країні.

Іноземці більше не зможуть отримувати ВНП за купівлю нерухомості. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Читайте також Туристи псують усе: люди скаржаться, що одна з найпопулярніших локацій світу стала нестерпною

Іспанія скасовує програму "золоті візи"

Програма надає громадянам країн не з ЄС, які інвестують щонайменше 500 000 євро – без оформлення іпотеки – в іспанську нерухомість, спеціальний дозвіл, що дозволяє їм жити і працювати в країні протягом трьох років.

За 10 років – з моменту запуску програми – пропозицією скористалося понад 5 000 осіб. Більшість – з Китаю та Росії.

Припинення схеми допоможе зробити доступ до доступного житла "правом, а не спекулятивним бізнесом,

– каже Санчес.

Торік Євросоюз почав вимагати від країн-членів закрити програми. Мета – зробити житло доступнішим для місцевих жителів. "Золоті візи" скасували в Ірландії, в Португалії – обмежили. На черзі – Іспанія. Програму згортатимуть поступово.

Зауважується, що цей захід навряд чи вплине на ринок нерухомості, оскільки, згідно з даними вебсайту Idealista, менш як 0,1% із 4,5 мільйона будинків, проданих за цей період, були придбані за схемою. Проблема з житлом в Іспанії була спричинена не схемою "золотої візи", а скоріше відсутністю пропозиції та сплеском попиту.

В Іспанії ресторанам дозволили заробляти на туристах за "місце в тіні"

Іспанський уряд надав ресторанам право стягувати додаткову плату за розміщення в затінених або сонячних місцях. Однак, клієнти повинні бути поінформовані про цю політику заздалегідь. Ресторани каратимуть, якщо порушуватимуть правила щодо цін та меню. Що треба знати про це нововведення – далі у матеріалі.