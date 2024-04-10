Величезна кількість туристів – проблема для усіх популярних локацій Європи. Водночас великі міста мають ресурси, аби впоратися з натовпами і зберегти свій шарм. Тим часом інфраструктура маленьких туристичних містечок не закриває потреб численних мандрівників.

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Один з туристів у мережі поскаржився на зіпсований відпочинок на узбережжі Амальфі. Це місце називають раєм серед цитрусових садів. Щороку туди приїжджають понад 5 мільйонів мандрівників. Раніше люди наголошували, що проблемою було добратися туди. Оптимальним варіантом було їхати автобусом з Неаполя. Тим часом вже влітку 2024 року запрацює аеропорт Салерно Коста д'Амальфі.

Чому туристи скаржаться на Амальфі

Один з туристів поскаржився у мережі, що відвідував Амальфі й залишився дуже невдоволеним. Маленькі місцеві курорти не можуть вмістити таку кількість туристів, які туди приїжджають. Зокрема, у кафе та ресторанах не можна знайти вільні місця. Окрім того, зауважують, що ціни зробили рекордний стрибок.

Наголошують, що великій кількості людей навіть складно добратися місцевою дорогою, яка не витримує напливу транспорту.

До слова, раніше туристи захейтили популярні у Греції курорти Міконас та Санторині.