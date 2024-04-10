Иностранцы больше не смогут получать ВНЖ за покупку недвижимости. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

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Испания отменяет программу "золотые визы"

Программа предоставляет гражданам стран не из ЕС, которые инвестируют не менее 500 000 евро – без оформления ипотеки – в испанскую недвижимость, специальное разрешение, позволяющее им жить и работать в стране в течение трех лет.

За 10 лет – с момента запуска программы – предложением воспользовалось более 5 000 человек. Большинство – из Китая и России.

Прекращение схемы поможет сделать доступ к доступному жилью "правом, а не спекулятивным бизнесом,

– говорит Санчес.

В прошлом году Евросоюз начал требовать от стран-членов закрыть программы. Цель – сделать жилье более доступным для местных жителей. "Золотые визы" отменили в Ирландии, в Португалии – ограничили. На очереди – Испания. Программу будут сворачивать постепенно.

Замечается, эта мера вряд ли повлияет на рынок недвижимости, поскольку, согласно данным вебсайта Idealista, менее 0,1% из 4,5 миллиона домов, проданных за этот период, были приобретены по схеме. Проблема с жильем в Испании была вызвана не схемой "золотой визы", а скорее отсутствием предложения и всплеском спроса.

В Испании ресторанам разрешили зарабатывать на туристах за "место в тени"

Испанское правительство предоставило ресторанам право взимать дополнительную плату за размещение в затененных или солнечных местах. Однако, клиенты должны быть проинформированы об этой политике заранее. Рестораны будут наказывать, если будут нарушать правила относительно цен и меню. Что нужно знать об этом нововведении – далее в материале.