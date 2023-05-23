В ірландському уряді обговорюють законопроєкт, згідно з яким понад 30 000 українських громадян, які перебувають в країні можуть отримати посвідку на проживання. Умовою є наявність постійної роботи або навчання.

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До того, ще десяткам тисячам українців може виплачуватись допомога, що дозволяє повернутися додому

Втім, до переселенців, які мають офіційні документи, можуть приєднатися інші члени родини. Це створить додатковий тиск на систему розміщення переселенців, вважають посадовці. Вони трохи побоюються цього.

За даними опитування українців:

30 000 переселенців, які зараз користуються тимчасовим захистом – вирішили залишитися у країні;

18 000 – мають намір повернутися додому;

а ще 24 000 – не впевнені у своїх намірах.

Для того, щоб полегшити адаптацію українців, урядовці сформували окремий документ. У ньому:

врегулюють видачу документів;

а також стимулюватимуть українців повертатися додому;

нададуть пріоритет у пошуку житла для тих, хто залишився без помешкання.

Надання посвідки для українців, які мають "постійну роботу або здобувають освіту", а також спонсорування для повернення додому, розглядаються як варіанти, що вимагають подальшого вивчення.

Водночас, будь-які рішення залежатимуть від того, чи вирішить ЄС продовжити постанову про тимчасовий захист для біженців з України. Проте продовження умов, які дають українцям право на житло, роботу, соціальне забезпечення та освіту в Ірландії та ЄС, до березня 2025 року вважається "реальною можливістю".

Зауважте: чимало українців повернулися додому, і їх цікавить, чи можна поновити статус тимчасового захисту в ЄС, якщо від нього вже відмовився, повернувся додому, але хочеш знову виїхати до Європи.