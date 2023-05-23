Более 30 тысяч украинцев получат вид на жительство в Ирландии
В ирландском правительстве обсуждают законопроект, согласно которому более 30 000 украинских граждан, находящихся в стране, может быть предоставлен вид на жительство. Условием является наличие постоянной работы или учебы.
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К тому же еще десяткам тысяч украинцев может выплачиваться пособие, позволяющее вернуться домой
Впрочем, к переселенцам, имеющим официальные документы, могут присоединиться другие члены семьи. Это создаст дополнительное давление на систему размещения переселенцев, считают чиновники. Они немного опасаются этого.
По данным опроса украинцев:
- 30 000 переселенцев, которые сейчас пользуются временной защитой, решили остаться в стране;
- 18 000 – намерены вернуться домой;
- а еще 24 000 – не уверены в своих намерениях.
Для того чтобы облегчить адаптацию украинцев, чиновники сформировали отдельный документ. В нем:
- урегулируют выдачу документов;
- а также будут стимулировать украинцев возвращаться домой;
- предоставят приоритет в поиске жилья для тех, кто остался без жилья.
Предоставление удостоверения для украинцев, имеющих "постоянную работу или получающих образование", а также спонсирование для возвращения домой, рассматриваются как варианты, требующие дальнейшего изучения.
В то же время, какие-либо решения будут зависеть от того, решит ли ЕС продолжить постановление о временной защите для беженцев из Украины. Однако продление условий, дающих украинцам право на жилье, работу, социальное обеспечение и образование в Ирландии и ЕС до марта 2025 года считается "реальной возможностью".