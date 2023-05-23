В ирландском правительстве обсуждают законопроект, согласно которому более 30 000 украинских граждан, находящихся в стране, может быть предоставлен вид на жительство. Условием является наличие постоянной работы или учебы.

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К тому же еще десяткам тысяч украинцев может выплачиваться пособие, позволяющее вернуться домой

Впрочем, к переселенцам, имеющим официальные документы, могут присоединиться другие члены семьи. Это создаст дополнительное давление на систему размещения переселенцев, считают чиновники. Они немного опасаются этого.

По данным опроса украинцев:

30 000 переселенцев, которые сейчас пользуются временной защитой, решили остаться в стране;

18 000 – намерены вернуться домой;

а еще 24 000 – не уверены в своих намерениях.

Для того чтобы облегчить адаптацию украинцев, чиновники сформировали отдельный документ. В нем:

урегулируют выдачу документов;

а также будут стимулировать украинцев возвращаться домой;

предоставят приоритет в поиске жилья для тех, кто остался без жилья.

Предоставление удостоверения для украинцев, имеющих "постоянную работу или получающих образование", а также спонсирование для возвращения домой, рассматриваются как варианты, требующие дальнейшего изучения.

В то же время, какие-либо решения будут зависеть от того, решит ли ЕС продолжить постановление о временной защите для беженцев из Украины. Однако продление условий, дающих украинцам право на жилье, работу, социальное обеспечение и образование в Ирландии и ЕС до марта 2025 года считается "реальной возможностью".

Заметьте: многие украинцы вернулись домой, и их интересует, можно ли восстановить статус временной защиты в ЕС, если от него уже отказался, вернулся домой, но хочешь снова уехать в Европу.