Більшість з них цікавить, чи можна поновити статус тимчасового захисту в ЄС, якщо українець від нього вже відмовився, повернувся додому, але хоче знову виїхати до Європи. Про це одному з українських видань розповіла юрист Мар'яна Гавришко.

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Як поновити статус захисту в ЄС

Після 24 лютого 2022 року всі українці, які прибули до країн Євросоюзу, рятуючись від війни, можуть отримати статус тимчасового захисту. За загальним правилом він діє рік, та може бути продовжений, якщо підстави його надання зберігаються.

Власникам тимчасового захисту дозволено виїжджати за межі країни-прихистку на територію України або подорожувати в межах Шенгенської зони певний час без автоматичного анулювання статусу.

Це відбувається за умови, що термін перебування буде не більший, ніж 90 днів. Проте повертаючись до України на тривалий час, від нього потрібно відмовитись. Попри відмову від статусу тимчасового захисту, українці можуть відновити його в будь-який момент, приїхавши на територію ЄС,

– заявила Гавришко.

Згідно з законодавством ЄС, якщо ви повернулись в Україну і відмовились від статусу тимчасового захисту, то у разі повернення повинні повторно зареєстровуватись.

Отримати статус можна і в іншій країні, а не в тій, що раніше

Також ви можете отримати статус тимчасового захисту в іншій країні ЄС. Проте ці питання потрібно окремо уточнювати в консульстві європейської держави, де ви хочете повторно отримати прихисток. Адже правила перебування та користування статусом регулюються законодавством кожної держави-члена ЄС по-різному.

Законодавство ЄС не забороняє особам, які відмовились від статусу тимчасового захисту, повторно його отримати. При цьому рішення про надання "повторного" тимчасового захисту залишається за країною, до якої ви звернулись. Оскільки це відбувається на дискреційній, тобто індивідуальній основі.

Зверніть увагу: раніше Закордон 24 розповідав, що треба зробити для того, щоб відновити втрачені документи за кордоном для того, щоб в'їхати з ним додому, якщо ви не збираєтеся залишатися в ЄС.