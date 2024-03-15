В Ірландії почали діяти нові правила для біженців: головне про зміни

В Ірландії від четверга, 14 березня, набули чинності нові правила для українських біженців. Насамперед вони стосуватимуться тих людей, які тільки прибудуть на територію країни.

Тепер усіх біженців, які прибувають на територію Ірландії, зможуть мешкати у державному житлі лише 90 днів. Упродовж цього часу вони отримуватимуть скорочені виплати.

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На тиждень видаватимуть:

38,80 євро (на дорослого);

28,90 євро (на дитину).

Однак якщо людина виїжджає з державного житла, то може претендувати на збільшення виплат. Окрім того, зауважують, що біженці, які приїхали на територію Ірландії раніше, й надалі отримуватимуть 220 євро щотижня (на дорослого).

Ірландія будує нове житло для біженців

Ірландія продовжує будувати нове житло для біженців. Мовиться про ціле модульне містечко, розташоване у графстві Роскоммон. Наразі триває робота над тим, аби з'явилися майже 170 будиночків. Розміститися у них зможуть близько 700 людей.

Окрім того, продовжують організовувати нове житло для біженців й у графстві Кілдер.

Мешканці залишатимуться там лише кілька тижнів, поки звикнуть до життя в Ірландії та підготуються до переходу у власне незалежне житло,

– заявили в уряді країни.

Наголошують, що у графстві Кілдер зможуть розташуватися до тисячі людей.