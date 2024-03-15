Тепер усіх біженців, які прибувають на територію Ірландії, зможуть мешкати у державному житлі лише 90 днів. Упродовж цього часу вони отримуватимуть скорочені виплати.

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На тиждень видаватимуть:

38,80 євро (на дорослого);

28,90 євро (на дитину).

Однак якщо людина виїжджає з державного житла, то може претендувати на збільшення виплат. Окрім того, зауважують, що біженці, які приїхали на територію Ірландії раніше, й надалі отримуватимуть 220 євро щотижня (на дорослого).

Ірландія будує нове житло для біженців

Ірландія продовжує будувати нове житло для біженців. Мовиться про ціле модульне містечко, розташоване у графстві Роскоммон. Наразі триває робота над тим, аби з'явилися майже 170 будиночків. Розміститися у них зможуть близько 700 людей.

Окрім того, продовжують організовувати нове житло для біженців й у графстві Кілдер.

Мешканці залишатимуться там лише кілька тижнів, поки звикнуть до життя в Ірландії та підготуються до переходу у власне незалежне житло,

– заявили в уряді країни.

Наголошують, що у графстві Кілдер зможуть розташуватися до тисячі людей.