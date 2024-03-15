Теперь все беженцы, которые прибывают на территорию Ирландии, смогут жить в государственном жилье только 90 дней. В течение этого времени они будут получать сокращенные выплаты.

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На неделю будут выдавать:

38,80 евро (на взрослого);

28,90 евро (на ребенка).

Однако если человек выезжает из государственного жилья, то может претендовать на увеличение выплат. Кроме того, замечают, что беженцы, которые приехали на территорию Ирландии ранее, и в дальнейшем будут получать 220 евро еженедельно (на взрослого).

Ирландия строит новое жилье для беженцев

Ирландия продолжает строить новое жилье для беженцев. Речь идет о целом модульном городке, расположенном в графстве Роскоммон. Сейчас идет работа над тем, чтобы появились почти 170 домиков. Разместиться в них смогут около 700 человек.

Кроме того, продолжают организовывать новое жилье для беженцев и в графстве Килдер.

Жители будут оставаться там всего несколько недель, пока привыкнут к жизни в Ирландии и подготовятся к переходу в собственное независимое жилье,

– заявили в правительстве страны.

Отмечают, что в графстве Килдер смогут расположиться до тысячи человек.