В Європі визначили найсамотнішу країну: несподіваний результат

Жителі Ірландії відчувають найвищий рівень самотності серед інших країн ЄС. Такі несподівані результати показало загальноєвропейське дослідження.

Новий звіт Європейської комісії показав, що більше третини європейців страждають від самотності. При чому, про проблему говорять не лише старші люди, але й молодь. В Ірландії показник самотності – найвищий. Він значно відрізняється від середнього по Європі.

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Найсамотніші люди – в Ірландії

В цій країні понад 20% респондентів повідомили, що почуваються одинокими майже весь час.

У середньому по Європі показник самотності – 13%. Ірландія значно відірвалася від інших країн і проблема самотності тут наростає не перший рік.

Найменше люди почуваються одинокими в Австрії, Чехії, Хорватії та Нідерландах. В усіх цих країнах показник нижче 10%.

Станом на перший квартал 2023 року, за даними Alone (це ірландський фонд допомоги пенсіонерам), багато літніх людей в Ірландії стикаються з соціальною ізоляцією. 36% з них не брали участь у громадських активностях понад місяць, а близько 9% не соціалізувалися понад рік.

Нові цифри загальноєвропейського опитування не стали несподіванкою. З наших даних ми знаємо, що самотність незмінно займає перше місце серед проблем підтримки, і це серйозно впливає на фізичне та психічне здоров'я людей,

– заявив генеральний директор Alone Шон Мойніган.

Як розв'язують проблему

Ірландія дуже старається допомогти літнім людям продовжувати спілкуватися і бути соціально активними навіть у поважному віці. Влада розробила план дій для боротьби з самотністю і поділила його на три етапи:

програма для уряду;

дорожня карта соціального залучення;

стратегічний план "Здорова Ірландія" на 2021 – 2025 роки.

Високий рівень самотності – це проблема не лише літніх людей. Одинокими почуваються й інші демографічні групи. Наприклад, молодь до 30 років. За даними загальноєвропейського опитування, ця проблема бентежить близько 24% молодих європейців. Також з тягарем самотності більше стикаються особи з низьким рівнем доходу (менш як 22 000 євро на рік). Про такі відчуття заявили 27% опитаних.

Опитування про рівень самотності провели на замовлення Європейської комісії серед 26 тисяч жителів усіх країн Європейського Союзу віком від 16 років. Час дослідження: листопад – грудень 2022 року.