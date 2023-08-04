Новый отчет Европейской комиссии показал, что более трети европейцев страдают от одиночества. Причем о проблеме говорят не только пожилые люди, но и молодежь. В Ирландии показатель одиночества – самый высокий. Он существенно отличается от среднего по Европе.

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Самые одинокие люди – в Ирландии

В этой стране более 20% респондентов сообщили, что чувствуют себя одинокими почти все время.

В среднем по Европе показатель одиночества – 13%. Ирландия значительно оторвалась от других стран, и проблема одиночества здесь нарастает не первый год.

Меньше всего люди чувствуют себя одинокими в Австрии, Чехии, Хорватии и Нидерландах. Во всех этих странах показатель ниже 10%.

По состоянию на первый квартал 2023 года, по данным Alone (это ирландский фонд помощи пенсионерам), многие пожилые люди в Ирландии сталкиваются с социальной изоляцией. 36% из них не участвовали в общественных активностях свыше месяца, а около 9% не социализировались свыше года.

Новые цифры общеевропейского опроса не стали неожиданностью. Из наших данных мы знаем, что одиночество постоянно занимает первое место среди социальных проблем, и это серьезно влияет на физическое и психическое здоровье людей,

– заявил генеральный директор Alone Шон Мойниган.

Как решают проблему

Ирландия очень старается помочь пожилым людям продолжать общаться и быть социально активными даже на пенсии. Власти разработали план действий по борьбе с одиночеством и поделили его на три этапа:

программа для правительства;

дорожная карта социального привлечения;

стратегический план "Здоровая Ирландия" на 2021 – 2025 годы.

Высокий уровень одиночества – это проблема не только пожилых людей. Одинокими чувствуют себя и другие демографические группы. К примеру, молодежь до 30 лет. По данным общеевропейского опроса, эта проблема волнует около 24% молодых европейцев. Также с трудностям одиночества больше сталкиваются лица с низким уровнем дохода (менее 22 000 евро в год). О таких ощущениях заявили 27% опрошенных.

Опрос об уровне одиночества был проведен по заказу Европейской комиссии среди 26 тысяч жителей всех стран Европейского Союза в возрасте от 16 лет. Время исследования: ноябрь – декабрь 2022 года.