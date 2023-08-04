Новий звіт Європейської комісії показав, що більше третини європейців страждають від самотності. При чому, про проблему говорять не лише старші люди, але й молодь. В Ірландії показник самотності – найвищий. Він значно відрізняється від середнього по Європі.
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Найсамотніші люди – в Ірландії
В цій країні понад 20% респондентів повідомили, що почуваються одинокими майже весь час.
У середньому по Європі показник самотності – 13%. Ірландія значно відірвалася від інших країн і проблема самотності тут наростає не перший рік.
Найменше люди почуваються одинокими в Австрії, Чехії, Хорватії та Нідерландах. В усіх цих країнах показник нижче 10%.
Станом на перший квартал 2023 року, за даними Alone (це ірландський фонд допомоги пенсіонерам), багато літніх людей в Ірландії стикаються з соціальною ізоляцією. 36% з них не брали участь у громадських активностях понад місяць, а близько 9% не соціалізувалися понад рік.
Нові цифри загальноєвропейського опитування не стали несподіванкою. З наших даних ми знаємо, що самотність незмінно займає перше місце серед проблем підтримки, і це серйозно впливає на фізичне та психічне здоров'я людей,
– заявив генеральний директор Alone Шон Мойніган.
Як розв'язують проблему
Ірландія дуже старається допомогти літнім людям продовжувати спілкуватися і бути соціально активними навіть у поважному віці. Влада розробила план дій для боротьби з самотністю і поділила його на три етапи:
- програма для уряду;
- дорожня карта соціального залучення;
- стратегічний план "Здорова Ірландія" на 2021 – 2025 роки.
Високий рівень самотності – це проблема не лише літніх людей. Одинокими почуваються й інші демографічні групи. Наприклад, молодь до 30 років. За даними загальноєвропейського опитування, ця проблема бентежить близько 24% молодих європейців. Також з тягарем самотності більше стикаються особи з низьким рівнем доходу (менш як 22 000 євро на рік). Про такі відчуття заявили 27% опитаних.