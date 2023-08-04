Новий звіт Європейської комісії показав, що більше третини європейців страждають від самотності. При чому, про проблему говорять не лише старші люди, але й молодь. В Ірландії показник самотності – найвищий. Він значно відрізняється від середнього по Європі.

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Найсамотніші люди – в Ірландії

В цій країні понад 20% респондентів повідомили, що почуваються одинокими майже весь час.

У середньому по Європі показник самотності – 13%. Ірландія значно відірвалася від інших країн і проблема самотності тут наростає не перший рік.

Найменше люди почуваються одинокими в Австрії, Чехії, Хорватії та Нідерландах. В усіх цих країнах показник нижче 10%.

Станом на перший квартал 2023 року, за даними Alone (це ірландський фонд допомоги пенсіонерам), багато літніх людей в Ірландії стикаються з соціальною ізоляцією. 36% з них не брали участь у громадських активностях понад місяць, а близько 9% не соціалізувалися понад рік.

Нові цифри загальноєвропейського опитування не стали несподіванкою. З наших даних ми знаємо, що самотність незмінно займає перше місце серед проблем підтримки, і це серйозно впливає на фізичне та психічне здоров'я людей,

– заявив генеральний директор Alone Шон Мойніган.

Як розв'язують проблему

Ірландія дуже старається допомогти літнім людям продовжувати спілкуватися і бути соціально активними навіть у поважному віці. Влада розробила план дій для боротьби з самотністю і поділила його на три етапи:

програма для уряду;

дорожня карта соціального залучення;

стратегічний план "Здорова Ірландія" на 2021 – 2025 роки.

Високий рівень самотності – це проблема не лише літніх людей. Одинокими почуваються й інші демографічні групи. Наприклад, молодь до 30 років. За даними загальноєвропейського опитування, ця проблема бентежить близько 24% молодих європейців. Також з тягарем самотності більше стикаються особи з низьким рівнем доходу (менш як 22 000 євро на рік). Про такі відчуття заявили 27% опитаних.

Опитування про рівень самотності провели на замовлення Європейської комісії серед 26 тисяч жителів усіх країн Європейського Союзу віком від 16 років. Час дослідження: листопад – грудень 2022 року.