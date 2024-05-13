Зміни і для українців: популярна країна ЄС перегляне підтримку біженців

Ірландія розглядає можливість скорочення державної допомоги біженцям. Зокрема, це стосується й українців, які шукають притулку в країні після повномасштабного вторгнення Росії.

Ірландія планує переглянути підтримку біженців

Прем'єр-міністр країни Саймон Харріс заявив, що так керівництво країни хоче "привести систему у більшу відповідність з іншими європейськими країнами". Він зазначив, що потрібно звернути увагу на стабільність добробуту.

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Я, звичайно, маю намір побачити зміни в низці областей, які справді вносять те, чого, на мою думку, ірландцям не вистачає, а саме підхід, заснований на здоровому глузді,

– сказав він.

У своїй нещодавній заяві Харріс наголосив на важливості вивчення ролі, яку особи зі статусом біженця можуть відігравати у забезпеченні житлом в Ірландії. Він наголосив на необхідності забезпечення того, щоб усі працівники працювали в рамках правових норм, виступаючи за посилення моніторингу та примусових заходів на робочих місцях.

Він, зокрема, сказав, що має бути послідовний підхід до людей, які приїхали з України, і що підтримка не повинна залежати від того, коли вони прибули.

В Ірландії почали діяти нові правила для біженців

Трохи більше ніж 100 тисяч українців виїхали до Ірландії після російського вторгнення у лютому 2022 року. І для них впродовж 2-х років час від часу змінюють правила. Це сталося й у березні 2024 року.

Так, з 14 березня набули чинності нові правила для українських біженців. Насамперед вони стосуватимуться тих людей, які тільки прибудуть на територію країни. Тепер усіх біженців, які прибувають на територію Ірландії, зможуть мешкати у державному житлі лише 90 днів. Упродовж цього часу вони отримуватимуть скорочені виплати.