Ирландия планирует пересмотреть поддержку беженцев

Премьер-министр страны Саймон Харрис заявил, что так руководство страны хочет "привести систему в большее соответствие с другими европейскими странами". Он отметил, что нужно обратить внимание на стабильность благосостояния.

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Я, конечно, намерен увидеть изменения в ряде областей, которые действительно вносят то, чего, по моему мнению, ирландцам не хватает, а именно подход, основанный на здравом смысле,

– сказал он.

В своем недавнем заявлении Харрис отметил важность изучения роли, которую лица со статусом беженца могут играть в обеспечении жильем в Ирландии. Он отметил необходимость обеспечения того, чтобы все работники работали в рамках правовых норм, выступая за усиление мониторинга и принудительных мер на рабочих местах.

Он в частности сказал, что должен быть последовательный подход к людям, которые приехали из Украины, и поддержка не должна зависеть от того, когда они прибыли.

В Ирландии начали действовать новые правила для беженцев

Чуть более 100 тысяч украинцев выехали в Ирландию после российского вторжения в феврале 2022 года. И для них в течение 2-х лет время от времени меняют правила. Это произошло и в марте 2024 года.

Так, с 14 марта вступили в силу новые правила для украинских беженцев. Прежде всего они будут касаться тех людей, которые только прибудут на территорию страны. Теперь все беженцы, которые прибывают на территорию Ирландии, смогут жить в государственном жилье только 90 дней. В течение этого времени они будут получать сокращенные выплаты.