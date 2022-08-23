Ірландія надає українцям безплатне навчання на курсах та стипендію

Ця держава розробила чимало програм підтримки громадян України. Нова стосується безплатного навчання на курсах та виплати стипендії. Таку програму допомоги українським біженцям уряд Ірландії затвердив на засіданні 17 серпня.

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Так, взяти участь у цій програмі у 2022 / 2023 навчальному році зможуть українці, які проживають в Ірландії та отримали статус біженця.

За словами міністра освіти, професійних навичок, інновацій та наукових досліджень Ірландії Саймона Харріса, наразі в Ірландії мешкає 45 000 українців. Вони намагаються активно брати участь у житті країни, через це уряд вирішив надати їм можливість здобути освіту та надалі – роботу.

Згідно з програмою Post Leaving Certificate Courses будь-яка особа може отримати доступ до курсів сертифікації. Навчання проводиться з різних дисциплін:

сільське господарство

лісове господарство

рибальство

ветеринарна освіта та інше

Зазначається, що з вересня для українських біженців курси стануть безплатними, а для студентів передбачена стипендія. Її загальна сума складає 6 115 євро. Стипендію виплачуватимуть впродовж року, щомісячно.