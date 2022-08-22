Японія пропонує роботу українським ІТ-спеціалістам

ІТ-компанії країни шукають спеціалістів для своїх проєктів саме серед українських працівників. У такий спосіб вони мають намір допомогти українцям та підтримати державу у часи війни.

Зауважте В Польщі охоче беруть на роботу українських водіїв

ІТ-сектор України вже 10 років займає вагому роль у розвитку економічного сектору у світі, тож не дивно, що працівників технічної сфери України беруть на роботу в різних країнах.

Так, токійська ІТ-компанія i3DESIGN одна з тих, хто проводить набір спеціалістів з України. З травня у штаті корпорації працюють українці, які займаються підбором українського персоналу.

Компанія отримала понад 50 заявок від працівників з України, сім спеціалістів вже співпрацюють i3DESIGN, адже головною перевагою роботи у сфері ІТ є те, що можна працювати із будь-якого місця, де є інтернет,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, в компанії зазначають, що хочуть працювати з ними не тимчасово, а постійно. Адже українські спеціалісти приносять позитивний ефект для зростання корпорації.

Також інша японська компанія Next Age Inc. вже доручає українцям проєкти у сфері вебдизайну. Мовиться про 11 проєктів – їхня сума складає 22 500 доларів. А токійська компанія PJ-T&C придбала програмне забезпечення, розроблене українськими інженерами.

До слова, ще в червні Yahoo Japan Corp., Line Corp. та 5 інших ІТ-компаній провели для українців семінар із працевлаштування. Це зробили, щоб прискорити підтримку всієї галузі.