Ирландия предоставляет украинцам бесплатное обучение на курсах и стипендию

Это государство разработало множество программ поддержки граждан Украины. Новая касается бесплатного обучения на курсах и выплаты стипендии. Такую программу помощи украинским беженцам правительство Ирландии утвердило на заседании 17 августа.

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Так, принять участие в этой программе в 2022 / 2023 учебном году смогут украинцы, проживающие в Ирландии и получившие статус беженца.

По словам министра образования, профессиональных навыков, инноваций и научных исследований Ирландии Саймона Харриса, в настоящее время в Ирландии проживает 45 000 украинцев. Они пытаются активно участвовать в жизни страны, поэтому правительство решило предоставить им возможность получить образование и в дальнейшем – работу.

Согласно программе Post Leaving Certificate Courses, любой человек может получить доступ к курсам сертификации. Обучение проводится по разным дисциплинам:

сельское хозяйство

лесное хозяйство

рыболовство

ветеринарное образование и другое

С сентября для украинских беженцев курсы станут бесплатными, а для студентов предусмотрена стипендия. Ее общая сумма составляет 6 115 евро. Стипендия будет выплачиваться в течение года, ежемесячно.