Іноземці на українському кордоні позбулись авто через спробу перевезти контрабанду: відео

На пункті пропуску "Рава-Руська" митники виявили дві спроби незаконного вивозу за кордон тютюнових виробів. Зробити це намагались громадянин Польщі та литовець.

Отримавши оперативну інформацію щодо можливого незаконного перевезення товарів, прикордонники провели детальний огляд автомобіля Volkswagen, яким кермував литовець. У схованці під передньою панеллю транспортного засобу знайшли 640 упаковок тютюнових виробів для нагрівальних пристроїв.

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У схожий спосіб діяв громадянин Польщі. Під час огляду автомобіля Ford, яким чоловік повертався додому з України, митники виявили майже 500 безакцизних цигарок.

Контрабанду поляк сховав за декоративною обшивкою стелі авто та у порожнинах задньої частини легковика.

Понад 500 безакцизних цигарок під декоративною обшивкою авто / Фото Державна прикордонна служба України

Знайдені товари та автомобілі вилучено співробітниками митниці. Крім цього, у випадку з громадянином Польщі, до слідчого управління ДФС у Львівській області направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

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