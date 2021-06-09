Отримавши оперативну інформацію щодо можливого незаконного перевезення товарів, прикордонники провели детальний огляд автомобіля Volkswagen, яким кермував литовець. У схованці під передньою панеллю транспортного засобу знайшли 640 упаковок тютюнових виробів для нагрівальних пристроїв.

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У схожий спосіб діяв громадянин Польщі. Під час огляду автомобіля Ford, яким чоловік повертався додому з України, митники виявили майже 500 безакцизних цигарок.

Контрабанду поляк сховав за декоративною обшивкою стелі авто та у порожнинах задньої частини легковика.

Понад 500 безакцизних цигарок під декоративною обшивкою авто / Фото Державна прикордонна служба України

Знайдені товари та автомобілі вилучено співробітниками митниці. Крім цього, у випадку з громадянином Польщі, до слідчого управління ДФС у Львівській області направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

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