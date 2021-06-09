Получив оперативную информацию о возможной незаконной перевозке товаров, пограничники провели детальный осмотр автомобиля Volkswagen, которым управлял литовец. В тайнике под передней панелью транспортного средства нашли 640 упаковок табачных изделий для нагревательных устройств.

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Подобным образом действовал гражданин Польши. Во время осмотра автомобиля Ford, которым мужчина возвращался домой из Украины, таможенники обнаружили почти 500 безакцизных сигарет.

Контрабанду поляк спрятал за декоративной обшивкой потолка авто и в полостях задней части легковушки.

Более 500 безакцизных сигарет под декоративной обшивкой авто / Фото Государственная пограничная служба Украины

Найденные товары и автомобили изъяты сотрудниками таможни. Кроме этого, в случае с гражданином Польши, в следственное управление ГФС во Львовской области направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Украинские пограничники обнаружили контрабанду: смотрите видео