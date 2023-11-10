Нью-Дели уже больше недели охвачен смогом и является городом с очень загрязненным воздухом. Чтобы улучшить его качество, власти впервые планируют спровоцировать осадки. Дождь должен спасти ситуацию. Но как его можно "вызвать"?

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Искусственный дождь против токсичного смога

В индийском городе уже закрыли школы и свернули все строительные работы, пока воздух не очистится. В ближайшее время намерены ввести дополнительные ограничения на транспортные средства.

Министр окружающей среды Индии Гопал Раи сообщил, что власти могут намеренно спровоцировать осадки после 20 ноября. Это зависит от юридического разрешения и погодных условий. Он добавил, что в ближайшее время в Верховный суд направят экспертные предложения, как именно можно "вызвать" дождь.

Я верю, что мы сможем сделать по крайней мере первый пилотный проект,

– отметил министр.

Индекс качества воздуха в Нью-Дели несколько улучшился утром 10 ноября. Он превысил показатель 160 баллов, но на этой неделе фиксировали гораздо худшие результаты – более 400 баллов. Швейцарская группа IQAir классифицирует сегодняшний показатель загрязненности воздуха в Нью-Дели как "опасный".

Качество воздуха в Индии и во всем мире ухудшается каждый год в преддверии зимы. В это время холодный воздух улавливает загрязнители из следующих источников: транспорт, промышленность, строительная пыль и дым.

Как управлять погодой?

У Управления охраны окружающей среды в Нью-Дели есть свое предложение, как можно вызвать осадки. Они планируют засеять тучи йодидом серебра. Такой метод "искусственных дождей" уже давно работает в нескольких странах. Ранее осадки, таким образом, успешно "вызвали" в Индонезии, Китае, Малайзии и Саудовской Аравии.

Когда специальные штормовые системы проходят через одну из зон проекта по рассеиванию облаков, сжигается раствор, содержащий небольшое количество йодида серебра. Это делают с помощью наземных генераторов, выпускают раствор из самолетов или стреляют в небо. После попадания в облако йодид серебра провоцирует образование льда – так появляются снежинки, которые потом тают и выпадают дождем.