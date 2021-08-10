В Індії дозволили вакцинуватися проти COVID-19 іноземцям: як це зробити
Джерело:The Print
Уряд Індії дозволив іноземним громадянам, які проживають у країні, отримати щеплення проти коронавірусу. Для цього потрібно зареєструватися на спеціальному порталі CoWin.
Для реєстрації іноземці, які хочуть отримати вакцину, повинні використати свій паспорт для підтвердження особи. Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я та сім'ї.
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Чому Індія дозволяє вакцинуватися іноземцям
Значна кількість іноземних громадян проживає в Індії, особливо у мегаполісах. У цих регіонах потенціал поширення COVID-19 високий через більшу щільність населення. Щоб запобігти будь-якій можливості такого випадку, важливо вакцинувати всіх осіб,
– пояснили у міністерстві.
Така ініціатива, на думку влади, захистить не лише іноземних громадян, які проживають в Індії. Це важливо для загального зниження ризиків поширення вірусу.
Після реєстрації на порталі CoWin людина отримає вказівки, куди їй прийти, щоб отримати своє щеплення.
Коронавірус в Індії
- Нагадаємо, що ситуація з коронавірусом в Індії була критичною цієї весни. Щодня у країні реєстрували десятки тисяч хворих і тисячі смертей.
- Від початку пандемії в Індії стало відомо про 32 мільйони випадків захворювання на коронавірус.
- 113 мільйонів жителів країни вже пройшли повну вакцинацію.