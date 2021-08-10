Для реєстрації іноземці, які хочуть отримати вакцину, повинні використати свій паспорт для підтвердження особи. Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я та сім'ї.

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Чому Індія дозволяє вакцинуватися іноземцям

Значна кількість іноземних громадян проживає в Індії, особливо у мегаполісах. У цих регіонах потенціал поширення COVID-19 високий через більшу щільність населення. Щоб запобігти будь-якій можливості такого випадку, важливо вакцинувати всіх осіб,

– пояснили у міністерстві.

Така ініціатива, на думку влади, захистить не лише іноземних громадян, які проживають в Індії. Це важливо для загального зниження ризиків поширення вірусу.

Після реєстрації на порталі CoWin людина отримає вказівки, куди їй прийти, щоб отримати своє щеплення.

Коронавірус в Індії