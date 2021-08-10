Для регистрации иностранцы, которые хотят получить вакцину, должны использовать свой паспорт для подтверждения личности. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения и семьи.
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Почему Индия разрешает вакцинироваться иностранцам
Значительное количество иностранных граждан проживает в Индии, особенно в мегаполисах. В этих регионах потенциал распространения COVID-19 высок из-за большой плотности населения. Чтобы предотвратить любую возможность такого случая, важно вакцинировать всех лиц,
– объяснили в министерстве.
Такая инициатива, по мнению властей, защитит не только иностранных граждан, проживающих в Индии. Это важно для общего снижения рисков распространения вируса.
После регистрации на портале CoWin человек получит указания, куда ему прийти, чтобы получить свою прививку.
Коронавирус в Индии
- Напомним, что ситуация с коронавирусом в Индии была критической этой весной. Ежедневно в стране регистрировали десятки тысяч больных и тысячи смертей.
- С начала пандемии в Индии стало известно о 32 миллионах случаев заболевания коронавирусом.
- 113 миллионов жителей страны уже прошли полную вакцинацию.