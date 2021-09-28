Ігровий бізнес замість роботи в саду: у Польщі затримали українця
Джерело:inPoland
Минулого тижня працівники прикордонної служби, поліції, пожежної служби та управління національних доходів затримали у сусідній країні 26-річного українця. Хлопця звинуватили в обмані при перетині державного кордону.
Громадянин України отримав робочу візу, щоб начебто працювати у саду. Натомість займався забороненим бізнесом.
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Як покарають українця
Правоохоронці виявили будку з незаконними ігровими автоматами на одному з фруктово-овочевих ринків. Цю діяльність організував і здійснював молодий українець.
Хоч дозвіл на проживання давав громадянину України право працювати в саду в місті Груєць Мазовецького воєводства, та мігрант навіть жодного разу не бачив свого потенційного роботодавця і не робив спроби з ним зв'язатися. Протягом всього перебування у Польщі юнак нелегально займався ігровим бізнесом.
Прикордонники затримали хлопця. Його звинуватили в обмані при перетині державного кордону.
Свою провину українець визнав та добровільно погодився понести відповідальність за свій злочин. Прокурор запропонував такі покарання:
- піврічне ув'язнення з відстрочкою на 2 роки;
- штраф у розмірі 1 000 злотих;
- публічне розголошення справи.