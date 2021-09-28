Громадянин України отримав робочу візу, щоб начебто працювати у саду. Натомість займався забороненим бізнесом.

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Як покарають українця

Правоохоронці виявили будку з незаконними ігровими автоматами на одному з фруктово-овочевих ринків. Цю діяльність організував і здійснював молодий українець.

Хоч дозвіл на проживання давав громадянину України право працювати в саду в місті Груєць Мазовецького воєводства, та мігрант навіть жодного разу не бачив свого потенційного роботодавця і не робив спроби з ним зв'язатися. Протягом всього перебування у Польщі юнак нелегально займався ігровим бізнесом.

Прикордонники затримали хлопця. Його звинуватили в обмані при перетині державного кордону.

Свою провину українець визнав та добровільно погодився понести відповідальність за свій злочин. Прокурор запропонував такі покарання:

піврічне ув'язнення з відстрочкою на 2 роки;

штраф у розмірі 1 000 злотих;

публічне розголошення справи.

Також нещодавно заарештували поляка та українця, які допомагали біженцям незаконно перетинати кордон.