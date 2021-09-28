Гражданин Украины получил рабочую визу, чтобы якобы работать в саду. В место этого он занимался запрещенным бизнесом.

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Как накажут украинца

Правоохранители обнаружили будку с незаконными игровыми автоматами на одном из фруктово-овощных рынков. Эту деятельность организовал и осуществлял молодой украинец.

Хотя вид на жительство давал гражданину Украины право работать в саду в городе Груец Мазовецкого воеводства, мигрант даже ни разу не видел своего потенциального работодателя и не делал попытки с ним связаться. В течение всего пребывания в Польше юноша нелегально занимался игорным бизнесом.

Пограничники задержали парня. Его обвинили в обмане при пересечении государственной границы.

Свою вину украинец признал и добровольно согласился понести ответственность за свое преступление. Прокурор предложил следующие наказания:

полугодовое заключение с отсрочкой на 2 года;

штраф в размере 1 000 злотых;

публичное разглашение дела.