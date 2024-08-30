Приємно дивує: 10 найдешевших міст для відвідин восени
Джерело:Express
Вересень називають одним з найкращих місяців для подорожей. Аномальна спека вже спадає, а температура повітря – достатньо комфортна, аби насолоджуватися прогулянкою по новому місті.
Вересень – ідеальний місяць для відпочинку на морі. У цей час триває оксамитовий сезон. Водночас для шанувальників міської відпустки теж є чудові варіанти.
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Які міста визнали найбюджетнішими для туристів
Існує стереотип, що мандрувати – дорого. На щастя, бюджетні варіанти восени 2024 року також знайдуться. Для туристів опублікували рейтинг найдешевших міст світу. Спойлер – варіанти знайдуться на будь-який смак: від класичних європейських столиць до східної екзотики.
Рейтинг найдешевших міст світу у вересні 2024:
- 10 – Братислава (Словаччина);
- 9 – Бангкок (Таїланд);
- 8 – Пафос (Кіпр);
- 7 – Делі (Індія);
- 6 – Стамбул (Туреччина);
- 5 – Тірана (Албанія);
- 4 – Софія (Болгарія);
- 3 – Куала-Лумпур (Малайзія);
- 2 – Каїр (Єгипет);
- 1 – Пекін (Китай).
Тревел-експерти зауважують, що вересень у цих містах – просто ідеальний: м'який клімат і до 10 сонячних годин на добу.
Вересень – ідеальний місяць, щоб вирушити у мандрівку / Unsplash
Якщо ж ви хочете провести оксамитовий сезон на морі, саме час дізнатися, які курорти ідеально підійдуть для цього. Гарного відпочинку!
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