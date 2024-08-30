Сентябрь – идеальный месяц для отдыха на море. В это время продолжается бархатный сезон. В то же время для поклонников городского отпуска тоже есть отличные варианты.

Обратите внимание Самую счастливую страну мира признали лучшей для туризма

Какие города признали самыми бюджетными для туристов

Существует стереотип, что путешествовать – дорого. К счастью, бюджетные варианты осенью 2024 года также найдутся. Для туристов опубликовали рейтинг самых дешевых городов мира. Спойлер – варианты найдутся на любой вкус: от классических европейских столиц до восточной экзотики.

Рейтинг самых дешевых городов мира в сентябре 2024 года:

10 – Братислава (Словакия);

9 – Бангкок (Таиланд);

8 – Пафос (Кипр);

7 – Дели (Индия);

6 – Стамбул (Турция);

5 – Тирана (Албания);

4 – София (Болгария);

3 – Куала-Лумпур (Малайзия);

2 – Каир (Египет);

1 – Пекин (Китай).

Тревел-эксперты отмечают, что сентябрь в этих городах – просто идеальный: мягкий климат и до 10 солнечных часов в сутки.



Сентябрь – идеальный месяц, чтобы отправиться в путешествие / Unsplash

Если же вы хотите провести бархатный сезон на море, самое время узнать, какие курорты идеально подойдут для этого. Хорошего отдыха!

Поехали в отпуск, а деньги закончились? Не проблема – ваши родные и друзья могут перевести вам нужную сумму за считанные секунды через приложение TransferGo, с которым можно пересылать деньги между странами Европы.