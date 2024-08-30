Сентябрь – идеальный месяц для отдыха на море. В это время продолжается бархатный сезон. В то же время для поклонников городского отпуска тоже есть отличные варианты.
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Какие города признали самыми бюджетными для туристов
Существует стереотип, что путешествовать – дорого. К счастью, бюджетные варианты осенью 2024 года также найдутся. Для туристов опубликовали рейтинг самых дешевых городов мира. Спойлер – варианты найдутся на любой вкус: от классических европейских столиц до восточной экзотики.
Рейтинг самых дешевых городов мира в сентябре 2024 года:
- 10 – Братислава (Словакия);
- 9 – Бангкок (Таиланд);
- 8 – Пафос (Кипр);
- 7 – Дели (Индия);
- 6 – Стамбул (Турция);
- 5 – Тирана (Албания);
- 4 – София (Болгария);
- 3 – Куала-Лумпур (Малайзия);
- 2 – Каир (Египет);
- 1 – Пекин (Китай).
Тревел-эксперты отмечают, что сентябрь в этих городах – просто идеальный: мягкий климат и до 10 солнечных часов в сутки.
Сентябрь – идеальный месяц, чтобы отправиться в путешествие / Unsplash
Если же вы хотите провести бархатный сезон на море, самое время узнать, какие курорты идеально подойдут для этого. Хорошего отдыха!
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